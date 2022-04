Wo liegt das Osterei?

Wir beginnen unsere „Rätselei“ in einer Gemeinde, die erst vor wenigen Tagen eine wichtige Entscheidung für die kommenden acht Jahre getroffen hat. Das Ei liegt in der Nähe eines Gebäudes mit einer langen gastronomischen Tradition, in dem aber schon seit Jahren kein Bier mehr ausgeschenkt wird. Diese „Durststrecke“ soll bald ein Ende haben, darin ist sich die Kommunalpolitik einig. Haben Sie die Lösung gefunden? Dann schreiben Sie uns bitte bis Karfreitag um 22 Uhr eine E-Mail an raetselei@mamo.de und vergessen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse nicht. Die Gewinner werden am Ende der Aktion aus allen richtigen Einsendungen per Los ermittelt. BILD: Marcus Schwetasch

