Wo liegt das Osterei?

Neckar-Bergstraße. Heute liegt unser Osterei vor einem Gebäude, über das in den vergangenen Jahren immer wieder kontrovers diskutiert worden ist. Es ist ein markanter Punkt in der Kommune und fällt bei einem Besuch sofort auf. Das Bauwerk, nach dem wir heute fragen, erfüllt viele Funktionen und Aufgaben, in den Augen mancher Betrachter gilt der große Komplex als durchaus sehenswert. Haben Sie ihn erkannt? Dann schreiben Sie uns die Lösung bis Freitag vor Mitternacht per E-Mail an raetselei@mamo.de. Ob Sie richtig lagen, lesen Sie in der Auflösung am Samstag. red (BILD: Marcus Schwetasch)

AdUnit urban-intext1