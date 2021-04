Wo liegt das Osterei?

Neckar-Bergstraße. An jenem Bauwerk, vor dem unser Osterei heute liegt, haben die Menschen in früheren Zeiten höchst ungern gestanden. Was heutzutage ein beliebtes Selfie-Motiv darstellt, war einst extrem furchteinflößend. Da es diesen Gegenstand in vielen Orten gab, hat er sogar in eine viel benutzte Redewendung der deutschen Sprache Einzug gehalten. Haben Sie erraten, wo unser Osterei diesmal liegt? Dann schreiben sie uns bis spätestens Donnerstag um Mitternacht eine E-Mail mit Ihrer Lösung an die Adresse raetselei@mamo.de. Die Auflösung lesen Sie am Freitag im „MM“. red

