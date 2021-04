Wo liegt das Osterei?

Rhein-Neckar. Heute liegt unser Osterei vor einem Gebäude, das in den vergangenen Tagen negative Schlagzeilen gemacht hat. An der Umgebung liegt das nicht, denn die ist wirklich wunderschön und in den vergangenen Jahren immer schöner geworden. In dem Bauwerk, nach dem wir heute fragen, befindet sich moderne Technik auf Rädern in einem alles andere als modernen Umfeld. Haben Sie es erkannt? Dann schreiben Sie uns die Lösung bis Mittwoch vor Mitternacht per E-Mail an raetselei@mamo.de. Ob Sie richtig lagen, lesen Sie in der Auflösung am Donnerstag. red (BILD: Marcus Schwetasch)

