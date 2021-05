Wo kostenlose Corona-Schnelltests möglich sind

Läden, Lokale und Freibäder haben geöffnet oder wollen öffnen, doch fast überall schreibt die Corona-Verordnung für den Besuch einen negativen Test vor. Hier eine Übersicht über Testmöglichkeiten in den Gemeinden. Darüber hinaus gibt es weitere Angebote, etwa von Ärzten und Apotheken. Aus Platzgründen können wir nicht alle abbilden.

Heddesheim: DRK, Nordbadenhalle: montags 7.30 bis 9.30 Uhr (Pfingstmontag: 17 bis 19 Uhr), donnerstags 17 bis 19 Uhr. DLRG, Bürgerhaus: mittwochs 17.30 bis 19.30 Uhr, samstags 9.30 bis 11.30 Uhr. GUP Consulting/REL, Schulze-Delitzsch-Str. 24: dienstags und freitags 15 bis 19 Uhr, samstags 11 bis 15 Uhr (www.gup-consulting.de/testzentrum, www.heddesheim.de)

Ladenburg: Lobdengauhalle, ohne Voranmeldung, montags, mittwochs, donnerstags und freitags, 7 bis 15 Uhr, samstags von 8 bis 14 Uhr, weitere Testmöglichkeit am Drogeriemarkt dm (Wallstadter Straße) mit Terminvereinbarung montags bis samstags 9 bis 17 Uhr, geplante Teststation (demnächst) Altstadt freitags bis sonntags, 16 bis 20 Uhr.

Edingen-Neckarhausen: Kostenlose Schnelltests bieten die Rathaus-Apotheke (www.corona-schnelltest-edingen.de) und die St. Martin Apotheke in Edingen (Telefon 06203/8 51 63) sowie die Post-Apotheke (apo-schnelltest.de/postapotheke) und die Park-Apotheke in Neckarhausen (Telefon 06203/1 35 15) nach Anmeldung an. Das Testcenter bei TTM Neu-Edingen ist Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 7 bis 15 Uhr geöffnet, eine Terminvereinbarung nicht notwendig. Die dm-Filiale in der Treidlerstraße testet nach Anmeldung (dm.de/corona-schnelltest-zentren).

Schriesheim: Ärztehaus DOK:TOR, Ladenburger Straße 1-3, Terminbuchung über die Internetseite www.praxis-wachter.de. Wer auf der Seite etwas nach unten scrollt, findet einen Link zum digitalen Anmeldeformular.

Ilvesheim: DRK-Ortsverein, Mehrzweckhalle: montags 17 bis 19 Uhr, mittwochs 16 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 15 Uhr. Hinweis der Verwaltung: Auch am Pfingstmontag besteht im angegebenen Zeitraum die Möglichkeit zum Schnelltest.

Seckenheim: Kooperation der Brücken-Apotheke im Ärztehaus mit der TSG Seckenheim: Terminbuchung über die Internetseite www.corona-schnelltest-seckenheim.de, Orte: Parkplatz vor der TSG Turnhalle (Zufahrt bzw. Zugang von der Seckenheimer Hauptstraße) oder direkt an der Brücken-Apotheke im Ärztehaus (Seckenheimer Hauptstraße 143).

Friedrichsfeld: Johanniter Mannheim, montags, mittwochs und freitags 16 bis 20 Uhr, samstags 10 bis 18 Uhr. Voranmeldung zwingend notwendig unter johanniter.de/mannheim. Ort: Lilli-Gräber-Halle, weitere Testmöglichkeit im Testzentrum Bernhardushof, Kolmarer Straße 86, Terminbuchung unter www.corona-schnelltest-friedrichsfeld.de red