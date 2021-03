Mindestens einmal pro Woche soll jeder die Möglichkeit haben, sich kostenlos auf eine Coronainfektion testen zu lassen. Nachfolgend die aktuellen Angebote in den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße.

Edingen-Neckarhausen: Die Rathaus-Apotheke und die St. Martin Apotheke in Edingen sowie die Post-Apotheke in Neckarhausen sowie die Praxis Hauer und Pommer in Neckarhausen bieten kostenlose Tests an. Bei der Park-Apotheke in Neckarhausen und in der Arztpraxis Schöpke in Edingen müssen Berechtigungsscheine vorgelegt werden. Das Testcenter bei TTM Neu-Edingen öffnet erst nach Ostern wieder.

Friedrichsfeld: Ab Karfreitag, 2. April, bieten die Johanniter in der Lilli-Gräber-Halle (Saarburger Ring 49) Antigen-Schnelltests an – einmal pro Woche können diese sogenannten „Bürgertests“ kostenfrei genutzt werden. Öffnungszeiten sind montags, mittwochs und freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr. Eine Voranmeldung ist nötig. Einen Termin kann man unter www.johanniter.de/mannheim buchen.

Heddesheim: Gemeinde und DRK-Ortsverein bieten montags und donnerstags (außer an Feiertagen) Corona Schnelltests in der Nordbadenhalle, Ahornstraße 72, an. Nächster und letzter Termin vor Ostern ist Donnerstag, 1. April, 16 bis 19 Uhr. Nach Ostern geht es ab 8. April weiter: donnerstags von 17 bis 19 Uhr und montags von 7.30 bis 9.30 Uhr. Infos zum Ablauf unter www.heddesheim.de. Auch einige örtliche Arztpraxen bieten Schnelltestungen an (nach Anmeldung).

Hirschberg: Im Ärztehaus Hirschberg im Ortsteil Großsachsen werden täglich von 12 bis 13 Uhr Schnelltests angeboten. Sie sind für Hirschberger einmal in der Woche kostenlos (www.aerztehaus-hirschberg.de).

Ilvesheim: Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) testet am Samstag, 3. April, zwischen 10 und 15 Uhr auf das Coronavirus. Ort ist die Mehrzweckhalle. Wie die DRK-Ortsvereinsvorsitzende mitteilte, gehen die Tests danach bis einschließlich 1. Mai weiter, immer mittwochs (16 bis 19 Uhr) und samstags (10 bis 15 Uhr) – auch hier stets in der Mehrzweckhalle.

Ladenburg: An Karfreitag und Ostermontag bietet das Corona-Schnelltestzentrum in der Lobdengauhalle von 10 bis 15 Uhr für alle Ladenburger kostenlose Schnelltests an. Ab Mittwoch, 7. April, ist das Testzentrum wieder zu den üblichen Zeiten (montags, mittwochs und freitags von 7 bis 15 Uhr) geöffnet. Neuerdings können auch Kinder getestet werden.

Schriesheim: Das Covid-Schnelltestzentrum im Ärztehaus „DokTor“ an der B 3 hat für Gründonnerstag nur noch wenige freie Termine für einen Covid-Schnelltest zur Verfügung. Dies teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Allerdings führt die Arztpraxis Dr. Kraus in Altenbach an Gründonnerstag zwischen 15 und 19 Uhr in den Räumen des evangelischen Gemeindezentrums Altenbach sogenannte „Bürgertests“ durch. Das Covid-Schnelltestzentrum im „DokTor“ bietet auch an den Osterfeiertagen Schnelltests an, und zwar zu folgenden Zeiten: Karfreitag, 8 bis 17 Uhr, Karsamstag, 8 bis 13 Uhr, Ostersonntag, 8 bis 13 Uhr. agö/hje/tge/-tin