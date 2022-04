Wo Grafen, ein Chemiker und ein Bürgermeister wirkten

Die dritte Folge unserer „Rätselei“ ist nicht besonders schwierig: Mit konzentriertem Blick ist rechts im Bild jene Figur auszumachen, die dem gezeigten Gelände seinen Namen gibt. Denn es handelt sich um den Madonnenberg in Schriesheim, die renommierteste und traditionsreichste Weinlage an der Bergstraße.

Für Leser mit geschärftem Blick ist die Madonna hinter dem Ei leicht zu erkennen.

Immerhin geht der Weinbau an dieser Stelle auf das Jahr 1250 zurück. Prägend für sein heutiges Aussehen wird jedoch das Adelsgeschlecht derer von Oberndorff aus Neckarhausen. In den 1830er Jahren lassen sie Terrassen anlegen, neue Weinstöcke setzen, und zwar Riesling, den „König der Weißweine“.

Damals entstehen sieben riesige Granit- und Basalt-Mauern, die dem Weinberg bis heute sein unverwechselbares Gepräge verleihen. Mit schier unvorstellbarem Arbeitsaufwand, weil gänzlich ohne Maschinen, werden die bis zu fünf Tonnen schweren Granitblöcke den Berg hinauf gewälzt. Als Krönung lässt der Graf eine Madonnen-Figur aufstellen, die bis dahin im Schlosspark von Neckarhausen ihren Platz hat. Dadurch wird das Gelände im Volksmund zum „Madonnenberg“, auch wenn erst das Weingesetz von 1971 diese Bezeichnung offiziell macht.

Die Weltwirtschaftskrise 1929 jedoch setzt dem Nachkommen Fritz Graf von Oberndorff mächtig zu: Er will sowohl die Strahlenburg, die ja ebenfalls in seinem Besitz steht, als auch den Madonnenberg verkaufen.

Während der klamme Adelige aus Neckarhausen dringend Kleingeld benötigt, freut sich zur gleichen Zeit ein Chemiker in Ludwigshafen über plötzlichen Geldsegen: Erwin Scharf gelingt bei der BASF, eine bahnbrechende chemische Substanz zu entwickeln. Der Konzern belohnt den Tüftler mit einer stattlichen Summe. 1934 erwirbt Scharf den Madonnenberg mit Reben, Wiesen und Wald.

Interessant ist im Kaufvertrag, was die Madonna betrifft: „Der Käufer verpflichtet sich, und zwar für sich und seine Rechtsnachfolger, diese Figur auf dem Kaufobjekt zu belassen.“ Scharf verpasst ihr gar einen vergoldeten Heiligenschein und geht, derart gesegnet, an sein Werk.

Aus dem Weinberg wird eine der größten Obstplantagen Südwestdeutschlands. Scharf entfernt 11 500 Reben, pflanzt Obstbäume, Aprikosen und vor allem Pfirsiche. Problem bleibt jedoch die Bewässerung. 20 Jahre bewirtschaftet er den Berg, bis seine Kräfte nachlassen – in jeder Hinsicht. Das Engagement hier zehrt fast seine ganze Erfinderprämie auf. Ein Jahr nach seinem Tode 1959 geht der Berg an Wilhelm Grüber über, Vater des späteren Präsidenten des SV Waldhof Mannheim. Dieser vermacht ihn seiner Tochter Renate, die ihn als Mitgift in die Ehe mit dem Winzer Jens Bartsch einbringt.

Doch auch dieser scheitert an den Gegebenheiten. 1980 stellt Bartsch den Weinbau ein und lässt den Brennnesseln freien Lauf – und dem Mannheimer Apotheker Reinhold Dewald. Dieser lebt am Fuße des Berges als Aussteiger in Bretterbuden mit Ziegen, Hühnern, Gänsen.

1988 verkauft Bartsch das Gelände an das Land, das es an die Stadt Schriesheim verpachtet. 1,5 Hektar sollen als Naturschutzgebiet, 0,5 Hektar für Weinbau genutzt werden. Die Mauern werden neu errichtet – trocken, ohne Mörtel, damit in den Ritzen Kleintiere ihr Domizil finden: Eidechsen, Nattern, Insekten.

Für den Weinbau werden 1200 Reben gesetzt. 1990 kann die erste Lese erfolgen: 350 Kilogramm Riesling-Trauben mit 100 Grad Öchsle, „Spätlese-Qualität“, vermarktet von einem eigens gegründeten Vereins.

Hütte wird zum Politikum

Über die Stadt hinaus bekannt wird dieser jedoch durch ein kleines Bauwerk: eine vier mal fünf Meter große Weinbergshütte aus Holz, errichtet 1997 – mitten in diesem Landschaftsschutzgebiet. Proteste des BUND folgen. Zum Politikum wird die Sache, weil führende Repräsentanten der Region mit dem Verein verbunden sind: der Bürgermeister von Schriesheim, Peter Riehl, als sein Vorsitzender, Landrat Jürgen Schütz als Vorsitzender seines Kuratoriums, der Leiter der staatlichen Liegenschaftsverwaltung als Kuratoriumsmitglied und so fort.

1999 stellt das Verwaltungsgericht fest: Die Hütte steht illegal. Im Januar 2000 muss sie abgerissen werden. Erst seither gilt auch hier Goethe: „Über allen Gipfeln ist Ruh“.

