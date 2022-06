Wissen über Kräuter gern geteilt

Ladenburg. Die Wiesen und Gewässer der 2002 eröffneten Bach-Erlebnisstation in Ladenburg sind ein Paradies für Biber, Schafe, Schmetterlinge, Falter – und für Kinder. Das kulturlandschaftstypisch bis naturnah gehaltene Gebiet der Ortsgruppe des Bunds für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) eignet sich für allerlei spielerische Erkundungen der Tier- und Pflanzenwelt. Deshalb luden Gastgeber vom BUND zusammen mit der im September am nahen Waldpark gegründeten Draußenschule am Donnerstag zu einem besonderen naturpädagogischen Nachmittag ein.

Von Brennnessel bis Werber-Karde ging es Ina Große-Wilde darum, „den großen Schatz der heimischen Pflanzenwelt aufzuzeigen, der nur darauf wartet von uns geachtet und genutzt zu werden“. Die Ladenburger Landschaftsgärtnerin und studierte Freiraumplanerin kennt sich – auch dank Zusatzausbildungen – so gut mit Heilkräutern aus, dass sie sogar Seminare anbietet. Obendrein hat sie selbst Kinder, wenn auch inzwischen erwachsene. Doch weiß sie genau, worauf bei Jungen und Mädchen zwischen acht und zwölf zu achten ist.

Voller gesunder Mineralien

Den Charakter von Pflanzen erläuterte Ina Große-Wilde (l.). © Peter Jaschke

„Die Kinder sollen sichtbare und unsichtbare Merkmale von Pflanzen kennenlernen und dabei vor allem viel Spaß haben“, erklärt die Fachfrau. Zusammen mit ihr und Peter Petersen (BUND) fanden die Teilnehmer heraus, was uns als Menschen eigentlich stärkt. Sie lernten zu erkennen, welchen „Charakter“ beispielsweise Brennnesseln haben und erfuhren, dass sie voller gesunder Mineralien stecken. Es ging Ina Große-Wilde aber auch darum, bei den Kindern ein erstes Gefühl dafür zu entwickeln, „genießbare von ungenießbaren oder giftigen Pflanzen zu unterscheiden und im Zweifelsfall nachzufragen“.