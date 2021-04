„Wir freuen uns auf Baerbock“

Begeisterte Reaktionen hat die Kandidatur von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin auch bei den Grünen an Neckar und Bergstraße ausgelöst. „Wir freuen uns darauf, mit Annalena Baerbock als erster grüner Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahlen zu starten. Wir haben zwei starke Bundesvorsitzende, die seit drei Jahren gleichberechtigt zusammenarbeiten. Dies hat es ermöglicht, dass sich beide in Solidarität verständigen konnten“. So kommentiert die Kreisvorsitzende der Grünen, Fadime Tuncer, die Entscheidung ihres Vorsitzenden-Duos.

Ihr Co-Vorsitzender, der Landtagsabgeordnete Uli Sckerl, ergänzt: „Diese einvernehmliche Entscheidung ist gerade in Krisenzeiten und mit Blick auf die Grabenkämpfe bei CDU und CSU ein wichtiges Signal. Politik geht auch ganz anders.“

Tuncer, die auch Schriesheimer Ortsvereinsvorsitzende ist, glaubt, dass Baerbock „die Ideen, die Streitbarkeit und die Dialogfähigkeit hat, um Klimaschutz voranzutreiben und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Sie ist leidenschaftliche Europäerin mit tiefem Verständnis für außenpolitische Fragen.“

Frischer Wind im Wahlkampf

Auch aus Ilvesheim kommen positive Reaktionen. „Annalena Baerbock bringt frischen Wind in den Wahlkampf“, meint Ortsvereinsvorsitzende Helga Zühl-Scheffer, und Fraktionschef Michael Haug fügt an: „Wir konnten sie auf dem Neujahrsempfang 2019 selbst kennenlernen und sind überzeugt, dass sie in Inhalt und Stil einen sympathischen Kontrast zu den anderen Kandidaten darstellt.“

Begeisterung herrscht beim Ortsverein in Edingen-Neckarhausen und bei OV-Chef Walter Heilmann. „Ausdrücklich hat Annalena die Bedeutung der Kommunen für die Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles hervorgehoben. Wir sind bereit uns mit voller Kraft dafür einzusetzen, dass das gelingt“, erklärt Heilmann.

Ladenburgs Grüne zeigen sich voller Vorfreude auf den Wahlkampf mit Baerbock. „Sie steht für die dringend notwendige politische Erneuerung im Bund“, erklärt Jennifer Zimmermann für den gemeinsamen Ortsvorstand mit Marita Möller, Martina Lucas und Jürgen Frank. „Die einvernehmliche Entscheidung für die Kandidatur Annalenas zeigt einmal mehr, was uns Grüne ausmacht: Zusammenhalt und Fokus aufs Thema sind uns wichtiger als machtpolitische Grabenkämpfe.“

