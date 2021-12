Winzer denken auch an Fusion

Flaschen mit Weinen der Winzergenossenschaft Schriesheim (Baden) und der Bergsträßer Winzer eG in Heppenheim (Hessen) in einem Supermarktregal in Birkenau nebeneinander. Beide Genossenschaften wollen sich am 13.12.2021 zu einer möglichen Kooperation oder Fusion äußern.

© Hans-Jürgen Emmerich