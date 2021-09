Wieder mehr aktive Fälle

60 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag im Vergleich zum Vortag registriert. Allerdings kamen im selben Zeitraum nur 47 Genesene hinzu. Dies bedeutet, dass die aktiven Fälle wieder mehr geworden sind. Als aktive Fälle gelten laut Statistik Menschen, die wegen eines positiven Testergebnisses aktuell in Isolation sind. Derzeit sind kreisweit 584 Menschen von Corona betroffen, am Donnerstag waren es noch 571. Aktuell schwankt die Zahl der täglichen Neuinfektionen stark, eine Prognose ist schwierig.

Blick in die Kommunen

Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die Corona-Lage derzeit in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße darstellt. Vorne sind die bisher registrierten Fälle zu sehen, in der Mitte stehen die Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Hinten sind die aktiven Fälle aufgeführt.

Edingen-Neckarhausen: 637 / 7 / 20

Heddesheim: 579 / 0 / 11

Hirschberg: 374 / 0 / 11

Ilvesheim: 409 / 0 / 8

Ladenburg: 467 / 1 / 8

Schriesheim: 438 / 0 /10

Weinheim: 1921 / 4 / 40