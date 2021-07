Wieder mehr aktive Fälle

Im Rhein-Neckar-Kreis sind aktuell (Stand Donnerstag) 32 Menschen wegen eines positiven Corona-Testergebnisses in Isolation. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Landratsamt täglich auf seinen Internetseiten veröffentlicht. Im Vergleich zum Mittwoch sind das drei Menschen mehr. Damit stieg die Zahl dieser sogenannten aktiven Fälle zum ersten Mal seit dem 24. Juni wieder an. Seitdem war die Anzahl der Noch-Infizierten jeden Tag gesunken oder zumindest gleich geblieben.

Neue Infektion in Ladenburg

Grund für den Zuwachs an aktiven Fällen ist, dass es seit Mittwoch vier Neuinfektionen gibt, im selben Zeitraum aber lediglich eine weitere Person als genesen gilt. Wie die aktuelle Situation zwischen Neckar und Bergstraße aussieht, zeigt die unten stehende Übersicht. Vorne ist die Gesamtzahl der bisher registrierten Infektionen zu sehen. In Klammern sind die neu hinzugekommenen Fälle und die Noch-Infizierten aufgeführt. Veränderungen gab es in Ladenburg und Weinheim. Dort wurde je ein neuer Fall gemeldet:

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/0)

Heddesheim: 508 (0/0)

Hirschberg: 340 (0/1)

Ilvesheim: 368 (0/0)

Ladenburg: 427 (1/1)

Schriesheim: 374 (0/0)

Weinheim: 1715 (1/2)