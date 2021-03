Eigentlich könnte man es eine klassische Ost-West-Geschichte nennen, um die es hier geht. 1954 in Meißen geboren, verschlug es Franziska Steiniger Mitte der 1980-er Jahre nach Dossenheim an der Bergstraße. Also von Deutschland-Ost nach Deutschland-West, mit der achtjährigen Tochter an der Hand und drei Koffern im Gepäck. Es war die Flucht vor dem tristen Grau der DDR hin zur licht- und

...