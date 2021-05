Widerstand im Kleinen

Am Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligten sich viele Menschen aus der Region. Einige ihrer Namen finden sich auf Stolpersteinen. Wir haben eine Auswahl von Regimegegnern zusammengestellt, die einen Bezug zu den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße haben:

Ladenburg

In Ladenburg gedenkt man am 8. Mai aller jüdischen Einwohnerinnen und Einwohnern, die ausgegrenzt, verschleppt oder in Lagern ermordet wurden. Stellvertretend sei die Zeitzeugin Ruth Steinfeld, geborene Krell, genannt, die mit ihrer 2008 verstorbenen Schwester Lea zu den wenigen Überlebenden zählte und heute in den USA lebt.

Vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten unter Adolf Hitler traten Aktive der Ladenburger Ortsgruppe des überparteilichen „Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold“ mutig für den Schutz der Weimarer Republik ein – so beispielsweise der spätere SPD-Stadtrat Willy Gärtner.

Über individuellen Widerstand nach der Gleichschaltung geben zeitgenössische Quellen freilich kaum Auskunft. Doch kam es immer wieder zu Flugblattaktionen, so durch die Ladenburger Ortsgruppe der Kommunistischen Partei. Und 1935 pflügten örtliche Landwirte bei Nacht und Nebel den früheren Jugendwohl-Sportplatz am heutigen Anne-Frank-Kindergarten um, um einen großen Aufmarsch der Nazi-Partei NSDAP zu verhindern.

Weitere Beispiele: Der Kaplan Ludwig Rizzi wurde in seiner Ladenburger Zeit bis 1938 mehrfach wegen staatsfeindlicher Haltung angeklagt. Die Ladenburger Philanthropin Elisabeth Trippmacher gratulierte während des sogenannten Dritten Reichs öffentlich einer jüdischen Mitbürgerin.

Ilvesheim

Jan, genannt Hans, Kupka stammte aus dem Landkreis Oppeln in Oberschlesien und kam 1925 zum Bau des Kanals und der Neckarbrücke nach Ilvesheim. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten engagierte er sich im Widerstand und kam bereits 1933 zum ersten Mal in „Schutzhaft“. Er war Mitglied der Mannheimer Gruppe um Georg Lechtleitner und wurde wegen seiner Kurierdienste für die Herstellung der antifaschistischen Zeitung „Der Vorbote“ im Februar 1942 zusammen mit den anderen Mitgliedern der Widerstandsgruppe verhaftet und am 15. September 1942 in Stuttgart hingerichtet.

Edingen-Neckarhausen

Prominentester Gegner der Nazis in Edingen war der Sozialdemokrat Julius Helmstädter, nach dem neuerdings auch ein Teil des Neckarufers benannt ist. Als am 14. März 1933 SA-Leute eine Sitzung des Gemeinderates sprengen wollten, scheiterten sie am Beharrungsvermögen von Bürgermeister Georg Friedrich Reinle, wie der Ortshistoriker Ralf Fetzer berichtet. So ermöglichte Reinle den SPD-Gemeinderäten Helmstädter und Simon Brecht die Flucht. Weil sich Reinle schon zuvor mit den Nationalsozialisten angelegt hatte, wurde er 1933 in den vorübergehenden Ruhestand versetzt. Nach Reinle ist seit März 2010 der Platz vor dem Rathaus in Edingen benannt, ein Stein trägt seinen Namen.

In Neckarhausen widersetzte sich Bürgermeister Wilhelm Hack den Nationalsozialisten und verlor sein Amt im März 1933 an NSDAP-Ortsgruppenleiter Karl Schreckenberger. Die KP-Aktivisten Arnold Weber und Rudolf Schleh wurden von den Nazis verhaftet. hje/pj/tge