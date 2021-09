Wer hat die schönste Schultüte?

In dieser Woche beginnt für viele Jungen und Mädchen ein neuer Lebensabschnitt. Die Kindergartenzeit ist zu Ende, und der „Ernst des Lebens“ beginnt. So sagte man das früher zumindest. Doch in den Schulen hat sich längst die Prämisse durchgesetzt, dass Lernen auch Spaß machen muss.

Eine Tradition bleibt trotzdem, denn der Beginn der Schule wird den Kindern noch immer mit einer Tüte voller Süßigkeiten „versüßt“. Oder was stecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, Ihren Kindern in die Tüte? Und wie halten Sie es mit dem Basteln und Gestalten? Helfen Sie mit? Oder lassen Sie Ihrem Kind freie Hand? Wir sind jedenfalls neugierig, wie die Schultüte aussieht.

© istock

Wollen Sie es uns und den anderen Lesern zeigen? Dann schicken Sie uns ein Foto mit Ihrem Kind und seiner Schultüte per E-Mail. Einige davon werden wir in der Zeitung und in unserem Internetportal (mannheimer-morgen.de) veröffentlichen. Nennen Sie uns bitte auch den Namen Ihres Kindes, das Alter und die Schule, die es besucht. Zudem wäre eine Telefonnummer schön, damit wir bei Bedarf Kontakt aufnehmen können. Wir sind auf Ihre Fotos gespannt.