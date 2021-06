Weniger als 200 Infizierte

Im Rhein-Neckar-Kreis hat es einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Nach Angaben des Landratsamtes handelte es sich bei dem Verstorbenen um einen Mann im Alter zwischen 60 und 70 Jahren. Außerdem meldete die Behörde am Freitag 14 neue Corona-Fälle und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 20,1.

Noch infiziert sind 189 Menschen – so wenig wie seit Mitte Oktober nicht mehr. Zum Vergleich: In der Woche vor Weihnachten 2020 hatte die Zahl der sogenannten aktiven Fälle mit 1660 ihren bisherigen Höchststand erreicht. Auf dem Höhepunkt der dritten Welle im Frühjahr 2021 verzeichnete die Statistik Anfang Mai als Maximum 1300 gleichzeitig Infizierte im Landkreis.

Auch in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße entspannt sich die Lage von Tag zu Tag. Am Freitag wurden für Edingen-Neckarhausen, Heddesheim, Hirschberg, Ilvesheim, Ladenburg, Schriesheim und Weinheim keine neuen Infektionen gemeldet, in Ladenburg gab es auch keine aktiven Fälle mehr. Im Folgenden der Überblick in Zahlen, vorn alle bisherigen Fälle, in Klammern die Neuinfektionen und Noch-Infizierten:

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/2)

Heddesheim: 507 (0/6)

Hirschberg: 339 (0/1)

Ilvesheim: 367 (0/1)

Ladenburg: 424 (0/0)

Schriesheim: 373 (0/1)

Weinheim: 1700 (0/23)