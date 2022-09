Wendemanöver endet in Verkehrsunfall in Hirschberg

Hirschberg. Zeugen haben am Montag eine Verkehrsunfallflucht in Hirschberg aufdecken können. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Lastwagen gegen acht Uhr auf ein Grundstück in der Ladenburger Straße, um zu wenden. Beim Zurücksetzen stieß die 46 Jahre alte Fahrerin gegen ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparktes Auto. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug in Höhe von 5.000 Euro beschädigt.

Die 46-Jährige flüchtete unmittelbar von der Unfallstelle. Zwei aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei. Zusammen konnten sie die Unfallfahrerin ausfindig machen. Die 46-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.