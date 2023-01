Weinheimer Bürgermeister Torsten Fetzner hört auf

Im August 2023 endet eine Ära: Weinheims Erster Bürgermeister Torsten Fetzner verabschiedet sich in den Ruhestand. Das kündigte der promovierte Bauingenieur zunächst am Mittwochabend im Gemeinderat an; am Donnerstagmorgen wurden erst seine Mitarbeiter, dann die Öffentlichkeit informiert.

Torsten Fetzner befindet sich im 18. Dienstjahr. Im September 2005 wurde er vom Gemeinderat der Stadt erstmals gewählt, 2013 bestätigt. Zuvor war er Stadtrat der Grünen Liste. Bei seinem Amtsantritt war Fetzner, der am 18. Januar seinen 64. Geburtstag feiert, der erste „grüne“ Bürgermeister im Rhein-Neckar-Kreis.

Torsten Fetzner verabschiedet sich in den Ruhestand. © Stadt Weinheim

Eine besondere Rolle nahm Fetzner in den Monaten zwischen Juni 2018 und Mai 2019 ein, als er in Vertretung eines Oberbürgermeisters die Stadtverwaltung führte, weil sich der Amtsantritt des damals neu gewählten Oberbürgermeisters Manuel Just wegen einer Wahlanfechtung verzögerte.

„Bedaure die Entscheidung“

Oberbürgermeister Manuel Just sagte zur Rücktrittsankündigung: „Ich bedaure Fetzners Entscheidung, gleichwohl respektiere ich sie selbstverständlich.“ Erst im Oktober 2021 war Fetzner als Erster Bürgermeister, OB-Stellvertreter und Technischer Dezernent für eine dritte Amtszeit angetreten und mit großer Mehrheit im Gemeinderat gewählt worden. Aber schon damals hatte er angedeutet, die dritte Phase nicht komplett ausschöpfen zu wollen.

„Ich habe mich dazu entschlossen, weil ich in Zukunft mehr Zeit haben möchte für private Pläne und Ideen, unter anderem auch für den Umwelt- und Naturschutz“, sagte Fetzners. Er betonte: „Auf die zurückliegende Zeit schaue ich sehr gerne und auch mit etwas Stolz zurück.“ Die Arbeit in der Stadtverwaltung habe ihn immer sehr erfüllt und ihm sehr viel Freude bereitet.

Über seine fachlichen Qualifikationen hinaus ist Fetzner als bürgernaher Politiker bekannt, der mit den Menschen singt und musiziert. Die Tourist-Info kann sogar Stadtführungen mit dem „Singenden Bürgermeister“ anbieten.