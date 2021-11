Weihnachtsbaum wird geschmückt

Auf dem Platz vor dem Rathaus, auch „Seckenheimer Planken“ genannt, wird am Samstag, 27. November ab 11 Uhr der Seckenheimer Weihnachtsbaum geschmückt. In diesem Jahr wird dies der evangelische Kindergarten „Rasselbande“ mit Förderung des Bund der Selbstständigen (BdS) übernehmen. Die Kinder dürfen ihre selbstgebastelten Kugeln am Tannenbaum aufhängen und erhalten für ihre Bemühungen auch eine kleine Überraschung. Das Aufhängen der Weihnachtskugeln an höhere Stellen unterstützt Norbert Bühler. Nach dem Schmücken wird die Beleuchtung aktiviert.

Aufgrund der nicht absehbaren Corona-Bedingungen verzichtet der BdS, der sich sonst um Aufstellung und Betrieb des Baumes kümmert, auf ein Rahmenprogramm. hat