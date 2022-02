Wegen Handy am Steuer im Acker gelandet

Sinsheim. Auf der B39 ist ein Autofahrer am Montagabend von der Fahrbahn abgekommen und in einem Acker gelandet.

Gegen 20.45 Uhr war ein 33-Jähriger laut Polizei von Sinsheim-Steinsfurt in Richtung Kirchhardt unterwegs. Er sei durch die Nutzung von einem Mobiltelefon am Steuer abgelenkt gewesen und zusammen mit nicht angepasster Geschwindigkeit von der regennassen Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kam in einem angrenzenden Acker zum Stehen.

Die Beamten bemerkten einen deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 33-Jährigen. Dieser behauptete, erst nach dem Unfall zwei Flaschen Bier getrunken zu haben. Jedoch konnten die genannten Flaschen weder im Fahrzeug noch in der Umgebung aufgefunden werden. Nach Ablehnung eines Alkoholtests stimmte der Fahrer letztlich doch einer Blutprobenentnahme zur Feststellung der Alkoholkonzentration zum Unfallzeitpunkt zu.

Das Fahrzeug wurde aus dem Acker geborgen und abgeschleppt. „Inwiefern ein Flurschaden am Acker und Sachschaden am Fahrzeug entstanden war, ist derzeit noch unklar.“, so der Polizeibericht.