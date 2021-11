Wegen Corona: Ilvesheimer Gemeinderatssitzung abgesagt

Ilvesheim. Die für Donnerstag, 25. November, geplante Sitzung des Ilvesheimer Gemeinderats ist abgesagt worden. Wie Bürgermeister Andreas Metz mitteilte, habe er sich in Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden auf diesen Schritt geeinigt. Als Grund führte er die "sich allgemein zuspitzende Corona-Lage" und die "hohe Zahl an Infizierten in Ilvesheim" an. Auch die in der nächsten Woche angesetzten Ausschusssitzungen sind abgesagt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"In der Folge werden einige, bereits vorberatene und dafür geeignete, Beschlüsse im Umlaufverfahren getroffen", schrieb der Rathauschef. Für den Dezember werde eine Online-Sitzung des Gemeinderates vorbereitet, in welcher vor allem Informationsvorlagen sowie die Einbringung des Haushaltentwurf für das Jahr 2022 durch die Verwaltung vorgesehen sind. Bei der Sitzung am 25. November hätte unter anderem ein Antrag der Freien Wähler zum Thema Kombibad auf der Tagesordnung gestanden. Wann dieser nun besprochen wird, sei noch offen, sagte der Bürgermeister.