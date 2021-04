Was Radler bemängeln

Die Anzahl der Teilnehmer hat nicht gereicht, damit es Heddesheim und Ilvesheim in die Auswertung des Fahrradklimatests des ADFC schafften (wir berichteten). Dennoch gab es auch aus diesen Gemeinden interessante Rückmeldungen, die uns der ADFC zur Verfügung gestellt hat.

AdUnit urban-intext1

Hauptproblem ist demanch in Heddesheim: Es gibt innerorts so gut wie keine Radwege, die man hätte beurteilen können. Das Fehlen sicherer Verbindungen im Ortskern wird in den Rückmeldungen dementsprechend häufig bemängelt. Auch, dass die Fahrradmitnahme im ÖPNV schwierig sei, wird kritisiert. Zudem auf der Wunschliste stehen unter anderem: die Fortführung von Wirtschaftswegen über die L 631 (im Norden wie im Süden der Gemeinde), ein gesonderter Fahrradweg in Richtung Straßenheim oder auch eine bessere Instandhaltung der Wirtschaftswege.

In Ilvesheim bemängeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Anbindung an Nachbarkommunen, so seien die Radwege in Richtung der Mannheimer Stadtteile Seckenheim und Feudenheim schmal, holprig und teilweise beschädigt. Außerdem wurde angemerkt, dass ein ausgebauter und sicherer Radweg nach Ladenburg schön wäre.

Auch der Wunsch nach Radwegen am Neckar ist aus einigen Antworten herauszulesen. Zumindest am Neckarkanal könnte dies in einigen Jahren möglich sein, denn dort soll der Radschnellweg zwischen Mannheim und Heidelberg entlang führen. Auch ausreichend Möglichkeiten, das Rad an einen sicheren Radständer anzuschließen, fehlen einigen Menschen im Ort. Darüber hinaus beschäftigt die Befragten der Aspekt Sicherheit, viele Kreuzungen seien sehr gefährlich. agö/tge

AdUnit urban-intext2