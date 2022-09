Vortrag zu Umweltschutz in Viernheim

Viernheim. Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Viernheim lädt am Montag, 5. September, von 18 bis 20 Uhr zu einem Vortrag in den Ratssaal der Stadt Viernheim ein. Das Thema lautet „Umweltschutz – Gesetze,Instrumente, Institutionen“. Dozent ist Gerd Lautner.

In dem Vortrag geht es zunächst darum, mit welchen Mitteln und Instrumentarien gesellschafts-, rechts- und verwaltungspolitisch auf die enormen Herausforderungen des Umweltschutzes reagiert werden kann. Dann beschreibt Lautner die wesentlichen Umweltgesetze, ihre zu schützenden Zwecke und Intensionen von der örtlichen über die nationalen Ebenen bis zur Europäischen und der UN-Ebene. Hierbei agieren neben staatlichen Einrichtungen etliche halbstaatliche Stellen und zahlreiche weitere gesellschaftliche Protagonisten.

Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Viernheim telefonisch unter der Rufnummer 06204 / 988404 oder über die Homepage unter www.vhs-viernheim.de an.