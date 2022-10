Vortrag zu Habsburgern

Ilvesheim. Auf Einladung der Heinrich-Vetter-Stiftung wird am Mittwoch, 19. Oktober, um 18 Uhr Bernd Schneidmüller, Professor für mittelalterliche Geschichte, über den Aufstieg einer Dynastie, die für Speyer und darüber hinaus große Bedeutung hatte, in Ilvesheim sprechen.

Unter dem Titel „Die Habsburger im Mittelalter“ gibt es passend dazu ab 16. Oktober auch eine Ausstellung in Speyer. Wer den Vortag des Professors hören möchte, meldet sich per Mail an anmeldung@heinrich-vetter-stiftung.de an. Der Eintritt ist frei.

Die Vortragsveranstaltung der Heinrich-Vetter-Stiftung findet, mit Sitzplätzen auf ausreichenden Abstand gestellt, im Saal des evangelischen Gemeindehauses, Neue Schulstraße 10, statt. sane