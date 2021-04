Vom Elan der Anfangszeit nichts verloren

Zuweilen muss er sich zwicken, ob das auch alles wahr ist. „Ich bin einfach begeistert, wie weit wir in den 40 Jahren gekommen sind“, bekennt der Jubilar – hier im Wahlkreis, im Land, im Bund: „Positionen, für die wir belächelt wurden, sind heute Mainstream.“ Und dass seine grüne Partei gerade eine Kanzlerkandidatin nominiert hat, das ist irgendwie das passende vorgezogene Geburtstagsgeschenk. Denn an diesem Mittwoch wird Uli Sckerl 70 Jahre alt.

Es ist ein weiter Weg, nicht frei von Brüchen, von der Demo in Wackersdorf in den Landtag von Baden-Württemberg. Schon in der Schule ist Sckerl ein Querdenker, als dieses schöne Wort noch nicht rechtspopulistisch kontaminiert ist, gehört am Weinheimer Heisenberg-Gymnasium zu den Organisatoren des Schülerstreiks, von denen die meisten der Schule verwiesen werden. Nur Sckerl darf bleiben: Weil er ein guter Handballer ist und die Schulmannschaft vor einem Turnier steht.

Es folgen Jahre, in denen er seinen politischen Standort sucht, sich dabei ganz kurz auch nach weit links verirrt. Doch 1980 gehört er zu den Gründern der Grünen und platziert sich dort auf dem Realo-Flügel, auch dank seiner Verwurzelung in der Kommunalpolitik. Jahre-, ja jahrzehntelang leistet er Kärrnerarbeit – vom Gemeinderat in Hirschberg bis zum Kreistag. Zugleich ist er in überregionalen Parteigremien vernetzt, kennt daher heutige Grünen-Größen wie Winfried Kretschmann aus Zeiten, in denen sie wie er beginnen.

2006 Sprung ins Parlament

So ist er zwar ein parlamentarischer Neuling, aber ein politischer Profi, als er 2006 im dritten Anlauf verdientermaßen den Sprung in den Landtag schafft, damals noch über die Zweitauszählung. Seine Fraktion macht ihn zu ihrem innenpolitischen – und das bedeutet vor allem polizeipolitischen – Sprecher, entsendet ihn in wichtige Ausschüsse zu Winnenden und Stuttgart 21. Er wird Mitautor eines Buches über den Polizeieinsatz im Schlossgarten, das vor 100 Journalisten vorgestellt wird.

2011 wird er Fraktionsgeschäftsführer und damit ein zentrales Scharnier für das Funktionieren der Regierungskoalition. 2016 gelingt das lange Unglaubliche: Sckerl jagt dem CDU-Platzhirsch Georg Wacker das Direktmandat ab. Dass er damals nicht Innenminister wird, weil das Ressort an die CDU geht, schmerzt ihn – „heute aber nicht mehr“, versichert er. Bei der Wahl in diesem Jahr kann er den Erfolg wiederholen – mit höchstem Zuwachs aller grünen Landtagskandidaten.

Dieser persönliche Vertrauensbeweis der Wähler ist ihm Verpflichtung. „Wenn es meine Gesundheit zulässt, werde ich die ganzen fünf Jahre vollmachen“, erteilt er Spekulationen von Freund und Feind über einen Stabwechsel zur Hälfte der Legislaturperiode an Zweitkandidatin Fadime Tuncer eine Absage. „Noch fühle ich mit fit“, sagt er, „auch wenn alle Freunde in meiner Altersgruppe schon in Rente sind und sagen ,Warum tust Du Dir das an?‘“

Doch Sckerl versichert sogar: Ein Kürzertreten wird es bei ihm nicht geben. Sobald Straßenfeste und Kerwen erneut möglich sind, will er wieder vor Ort sein. Auch das Stadtratsmandat in Weinheim behält er weiter bei: „Das sorgt für Erdung.“

Seinen Geburtstag prägt tagsüber in Stuttgart die Politik mit Koalitionsverhandlungen und der Vorbereitung der Landtagskonstituierung, abends gehört er in Weinheim der Familie. „Kleiner Kreis“, sagt er: „Das große Fest wird aber nachgeholt.“