Virtuelles Livekonzert

Das FESTival der Ladenburger Rockband Lenner (vormals Four Sided Cube), seit 2002 ein vorweihnachtlicher Traditionstermin mit Benefizcharakter in der Pflastermühle, findet am Samstag, 18. Dezember, um 20.15 Uhr zum zweiten Mal lediglich im Internet statt. „Jetzt schreiben wir Jahr zwei der Pandemie und müssen wiederholt darauf verzichten, mit euch zu feiern, zu singen und zu tanzen“, bedauert Frontmann Rainer Döhring, zugleich Vorsitzender des Trägervereins für das angeschlossene Jugendzentrum „Kiste“, in den sozialen Medien. In beiden Rollen zieht er eine bittere Bilanz: „Zwei Jahre massive Einschränkungen in der Jugendarbeit und noch heftiger in der ehrenamtlichen Kulturarbeit sowie zwei Jahre voller Sorgen und Ängste, aber auch voller Wut über die mangelnde Solidarität ein paar weniger.“

Dabei hätte die 20. Auflage des FESTivals eine besondere werden sollen. Doch nun bleibe erneut „nichts anderes übrig, als in den digitalen Raum auszuwandern“. Dieses Mal jedoch etwas anders als im vergangenen Jahr, kündigt Döhring an: „Wir senden alles live aus der Pflastermühle.“ Ladenburgs Singer-Songwriter Thorsten Scharbert (Papperlapapp) tritt für einige Songs mit einer Allstar-Band auf. Lenner probt mit Joe Weis vor der Kamera und zeigt Ausschnitte von jungen Bands, die während der Pandemie in der Pflastermühle aufgenommen haben. Das Ganze macht das Team um Nils Kreitzscheck und Chris Friedmann technisch möglich. Link zur Sendung: https://vimeo.com/event/1657092. pj