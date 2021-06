Vier weitere Infektionen

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Dienstag vier neue Corona-Infektionen im Vergleich zum Vortag gemeldet. Einen geringeren Zuwachs an Fällen gab es zuletzt Anfang Oktober 2020. Aktuell vom Virus betroffen und deshalb in Isolation sind noch 118 Menschen. Diese werden in der Statistik als aktive Fälle geführt.

AdUnit urban-intext1

Deren Zahl geht seit Wochen kontinuierlich zurück. Am Dienstag vor einer Woche lag sie noch bei 173, wiederum sieben Tage vorher bei 204. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im vergangenen Winter waren kreisweit bis zu 1660 Menschen wegen eines positiven Testergebnisses gleichzeitig in Isolation.

Blick in die Kommunen

Die Übersicht zeigt die Corona-Situation in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße. Vorne steht die Gesamtzahl der Infektionen, in Klammern vorne die Neuansteckungen, dahinter die aktiven Fälle. Eine Besonderheit: Edingen-Neckarhausen ist wieder „Corona-frei“ – laut Verwaltung das erste Mal seit dem seit dem 2. Oktober 2020.

Edingen-Neckarhausen: 567 (0/0)

AdUnit urban-intext2

Heddesheim: 508 (0/1)

Hirschberg: 339 (0/1)

AdUnit urban-intext3

Ilvesheim: 368 (0/1)

AdUnit urban-intext4

Ladenburg: 425 (0/1)

Schriesheim: 373 (0/0)

Weinheim: 1711 (0/7)