Vier Fahrzeuge auf Landstraße in Wiesloch aufeinander geschoben

Wiesloch. Vier Fahrzeuge sind bei einem Auffahrunfall auf einer Landstraße in Wiesloch am Montagnachmittag beschädigt worden. Auf der L723 bildete sich zwischen der B3 und der Abfahrt Wiesloch-Frauenweiler in Fahrtrichtung Walldorf Rückstau, teilt die Polizei mit. Ein 20 Jahre alter Opel-Fahrer hielt auf der regennassen Fahrbahn einen zu geringen Sicherheitsabstand ein und fuhr auf einen BMW auf, der wegen des Staus zum Stehen kam. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW auf einen vor ihm wartenden VW geschoben, welcher wiederum auf einen weiteren BWM geschoben wurde. Der Sachschaden liegt insgesamt in Höhe von rund 40.000 Euro. Personen wurden keine verletzt.

