Vier ereignisreiche Reise-Tage des KV Insulana

Ilvesheim. Auch wenn gerade keine Fasmnachtssaison ist, tut sich etwas: So ging es für die Frauen des KV Insulana auf Reisen. Die 17 Teilnehmerinnen mussten den ersten Punkt, die Besichtigung des Ansbacher Hofgartens, wegen des schlechten Wetters kippen. Am Abend ging es weiter ins Hotel Wurzer in Tännesberg.

Am Freitag stand die Firma Witt in Weiden (Mode) auf dem Programm. Bei kühlen Temperaturen ging es weiter zur Hammerschänke in Oberviechtach zum größten Bierkrug der Welt (nach Angaben des Vereins fasst dieser Krug 4718 Liter). Die Glashütte in Arnbruck war ein weiterer Programmpunkt.

Am Sonntag ging es pünktlich zurück. "Noch einmal versorgten uns unsere guten Geister Maria und Elfi mit kreislaufanregenden Mitteln", schreibt die Schriftführerin des KV Insulana mit einem Schmunzeln. Einen Zwischenstopp gab es noch bei der Goldbox in Schwabach. Der Verein dankt allen Helferinnen und Helfern, die die Reise möglich und angenehm gestaltet haben. Der Dank geht besonders an "Gerti, Regine und Ursel für die Organisation", so der Verein. Darüber hinaus auch an Elfi, Maria und Fahrer Lothar.