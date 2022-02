Viele Angebote

Zum ökumenischen Weltgebetstag lädt das Edinger Vorbereitungsteam am Freitag, 4. März, um 19 Uhr in die Evangelische Kirche ein. Zeitgleich findet auch der Gottesdienst für Neckarhausen statt, hier allerdings in Form eines Hausgebets. Ab 19 Uhr ist zudem auf der Homepage www.kircheneckarhausen.de ein entsprechender Impuls abrufbar.

In Ilvesheim gibt es einen ökumenischen Gottesdienst in St. Peter am 4. März um 18 Uhr. Der Gottesdienst wird von einem Projektchor begleitet. Eine telefonische Anmeldung ist bis zum 2. März bei Doris Hartmann (0621/43 72 21 87) oder Anni Wawra (0621/49 53 68) erforderlich.

Ebenfalls in Ilvesheim findet am 6. März um 11 Uhr ein ökumenischer Familiengottesdienst im Park der Heinrich-Vetter-Stiftung statt. Es gibt englische Snacks und Tee. Um eine Anmeldung per Email oder Telefon wird gebeten (ilvesheim@kblw.de; Telefon 0621/49 23 72). red

