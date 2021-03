Hessen. Psychotherapie per Video boomt. Nach Schätzung der Psychotherapeutenkammer Hessen bieten mehr als 2500 Psychotherapeuten im Land Videosprechstunden an. Einer Umfrage der Bundespsychotherapeutenkammer zufolge nutzen neun von zehn Therapeuten diese Möglichkeit. Die allermeisten wollen dies auch nach dem Ende der Pandemie fortführen, wenn auch in geringerem Umfang.

Bei der Techniker Krankenkasse wurden im ersten Quartal des vergangenen Jahres knapp 3500 Online-Therapiestunden in Hessen abgerechnet. Im zweiten Quartal waren es schon 26 740 - eine Steigerung um über 600 Prozent. Die Erfahrung habe gezeigt, dass es den meisten Menschen "einfacher fiel als erwartet, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken und sich auf die Therapie einzulassen", sagte die Präsidentin der Psychotherapeutenkammer Hessen, Heike Winter.