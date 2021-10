„Very British“ – Konzert am Sonntag

Ein Orgel-Plus-Konzert unter dem Motto „Very British“ wird am Sonntag, 10. Okober, um 17 Uhr in der Ladenburger St. Gallus-Kirche gegeben. Zu hören ist „Volks-Musik“ der Briten, die auch in der berühmten „Last Night Of The Proms“ gespielt wird. Also erklingen Werke wie „The Lark Ascending“ von Ralph Vaughan Williams, „Land of Hope and Glory“, „Jerusalem“ und „Auld lang syne“. Es musizieren Christoph Müller (Violine), John Dalke (Bass) und Martin Geißler, der Leiter des katholischen Gallus-Chores an der Orgel.

Danach ist Teatime mit Shortbread für alle am Michaelsheim. Einfach eine Tasse mitbringen. Es gelten 3-G- und Hygieneregeln. pj