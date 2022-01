Lyrik und Malerei bilden für die Hirschberger Künstlerin Veronika Drop oft eine Einheit. So sind viele ihrer großflächigen Acrylbilder nach poetischen Texten entstanden. „Es kann aber auch sein, dass es umgekehrt ist und aus einem Bild ein Gedicht entsteht“, erklärt die Malerin, als wir sie in ihrer Wohnung in der Platanenstraße besuchen, wo sie eigens für unser Gespräch zahlreiche Bilder in

...