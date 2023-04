Vermisste 47-Jährige aus Germersheim – Polizei fahndet öffentlich

Germersheim. Die in Germersheim wohnende 47-jährige Achwak A.-O. wird seit Samstag vermisst. Wie die Polizei mitteilte, besuchte diese noch in den Abendstunden eine Verwandte in München, worauf sie seitdem nicht mehr gesehen wurde.

Die Polizei vermutet, dass die Frau mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war. Derzeit ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Nun bittet die Polizei um Mithilfe. Ein Foto kann bei der Polizei Rheinland-Pfalz hier gefunden werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: rund 170–175 cm groß, kräftig, braune bis schwarze Haare, Frisur ist unbekannt, braune Augen, weißes Kopftuch, schwarze, knielange Jacke, blaue Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06341-287-0 zu melden.