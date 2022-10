Schönau. Bei einem Auffahrunfall in Schönau am Donnerstag ist eine Person leicht verletzt worden. Eine 66 Jahre alte Autofahrerin musste verkehrsbedingt in der Altneudorfer Straße anhalten, berichtet die Polizei. Eine 72-jährige Autofahrerin fuhr auf ihr Heck auf und schob den Wagen der 66-Jährigen auf ein vor ihr stehendes Fahrzeug auf. Die Unfallverursacherin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro.

