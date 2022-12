Verfolgungsfahrt durch Reilingen: 81-Jährige mit über zwei Promille am Steuer

Reilingen. Mit über zwei Promille hat eine 81 Jahre alte Autofahrerin am Freitag zwei Fahrzeuge in Reilingen beschädigt. In der Hauptstraße kollidierte sie mit dem Außenspiegel eines geparkten Toyota und streifte einen geparkten Opel Zafira, berichtet die Polizei. Eine Zeugin versuchte vergeblich die 81-Jährige zum Anhalten zu bewegen. Schließlich fuhr sie der Unfallverursacherin hinterher, wobei die 81-Jährige auf der L 556 in Richtung Kirrlach mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Verfolgungsfahrt endete in der Kaigartenallee in Kirrlach, als sich die 81-Jährige entschloss, anzuhalten.

Die Zeugin öffnete die Fahrertür der Unfallverursacherin, zog ihren Autoschlüssel ab und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten nach einem Atemalkoholtest ihren Führerschein sicher. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.