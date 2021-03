Neustadt. Wegen eines Sekundenschlafs ist ein 20-jähriger Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen auf der A65 bei Neustadt in die Leitplanke gekracht. Wie die Polizei mitteilte, kam der Lkw rechts von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde dabei aber niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

