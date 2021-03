Sandhausen. Ein 33-jähirger BMW-Fahrer ist am Sonntagmorgen auf der A5 bei Sandhausen ungebremst auf einen rechts fahrenden VW aufgefahren. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der Unfallverursacher alkoholisiert und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Heidelberg unterwegs , als er zwischen der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und Heidelberg/Schwetzingen, kurz vor der Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost, in den fahrenden Wagen prallte.

Beide Autos wurden schwer beschädigt. Der 33-Jährige sei in Krankenhaus gebracht worden. Der 60-Jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Eine kurzzeitige Sperrung der Fahrbahnen wurde um 8 Uhr wieder aufgehoben.

