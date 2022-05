Altlußheim. Zwei Autos sind am Mittwoch in Altlußheim zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, übersah eine 81-Jährige an der Kreuzung der Tullastraße und Goethestraße einen 40-jährigen BMW-Fahrer. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

