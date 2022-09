Neckargemünd. Die Buslinie 35 wird am Sonntag, 25. September während dem Herbstmarkt in Neckargemünd umgeleitet. Wie die rnv mitteilt, werden die Busse in Fahrtrichtung Bildungszentrum ab Betriebsbeginn bis 20:30 Uhr zwischen den Haltestellen Schützenhausbrücke und Stadttor über den Hollmuthtunnel umgeleitet. Die Haltestellen Hanfmarkt und Neckargemünd Altes Rathaus entfallen in dieser Zeit. Die Buslinien in Fahrtrichtung Wieblingen fahren regulär.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1