Uhren im Wert von über 15.000 Euro aus Wohnhaus in Mühlhausen gestohlen

Mühlhausen. Uhren im Wert von über 15.000 Euro sind am Montagabend von Einbrechern aus einem Wohnhaus in der Brüningstraße in Mühlhausen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, brachen die bislang unbekannten Täter zwischen 19 und 22 Uhr zuerst das Gartenhäuschen auf und gelangten dann in das Hausinnere indem sie die Terrassentür aufhebelten. Nachdem sie sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlten, gelang ihnen die Flucht mit mehreren hochwertigen Uhren. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 06222/5709-0 abzugeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1