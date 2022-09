Über das Leben in der Partnerregion

Dass das Alltagsleben im westafrikanischen Burkina Faso oft ein Kampf ums Überleben ist, verdeutlicht ein öffentlicher Vortrag am Dienstag, 4. Oktober, um 19.30 Uhr im Domhof Ladenburg. Der veranstaltende Garango-Verein hat dazu Bouma Bazié eingeladen.

Der Deutsch sprechende Referent ist Lehrer für technische Fächer und Deutsch im westafrikanischen Koudougou (Burkina Faso). Er hält sich derzeit auf Einladung des in Satonévri und Silly (Burkina Faso) tätigen Viernheimer Partnerschaftsvereins Focus hierzulande auf. Mit seinem anschaulichen Erzählen begeistert Bazié die Zuhörer, er spricht aus eigener Erfahrung, denn er ist in einer dörflichen Großfamilie als jüngstes Kind mit elf Geschwistern aufgewachsen.

Tägliche Herausforderungen

Bei der Informationsveranstaltung berichtet Bazié über die alltäglichen Herausforderungen des (Über-)Lebens in seinem Land – und damit auch in den Dörfern von Ladenburgs Partnerregion. Dabei sollen ebenso Lebensfreude, Stolz und Würde der Menschen zum Ausdruck kommen. Bilder und Kurzfilme tragen zur Veranschaulichung bei.

Die Lebensbedingungen in und südlich der Sahelzone haben sich in den vergangenen Jahren insbesondere durch Klimaveränderungen und ausbleibenden Regen erheblich verschlechtert. Hinzu kommt, dass seit 2018 durch die Terrorakte dschihadistischer Gruppen rund zwei Millionen traumatisierte Binnenflüchtlinge in dieser armen Region unterwegs sind. Hinzu kommen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Nahrungsmittelversorgung. pj