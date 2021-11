Tuncer: Vom Ergebnis überrascht

„Ich bin erst einmal glücklich und entspannt und auch ein wenig sprachlos“, bekannte Wahlsieger Christoph Oeldorf: „Wenn man selber in eine Wahl involviert ist, fällt es schwer, seine Chancen einzuschätzen. Wir werden jetzt gemeinsam in den kommenden acht Jahren Schriesheim gestalten, das ist eine Aufgabe für uns alle.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seine Kontrahentin Fadime Tuncer von den Grünen gratulierte, zeigte sich aber enttäuscht: „Die Wähler haben gewählt, so ist Demokratie. Aber wenn man sich auf so einen Weg macht, dann ist es nur menschlich, dass man auch gewinnen will. Es war klar, dass es knapp ausgeht. Der jetzt doch deutliche Vorsprung von Christoph Oeldorf hat mich dann doch überrascht.“

Sckerl bietet Kooperation an

Fadime Tuncer gratuliert dem Wahlsieger Christoph Oeldorf. © Schwetasch

Ihr Parteifreund, der Grüne-Landtagsabgeordnete Ulrich Sckerl: „Ich gratuliere Oeldorf zum Wahlsieg und biete ihm eine gute Zusammenarbeit mit mir im baden-württembergischen Landtag an. Fadime hat einen großartigen Wahlkampf gemacht und ein respektables Ergebnis erzielt. Sie wird weiterhin eine starke Stimme in der Schriesheimer Kommunalpolitik sein.“

Bei den meisten Kollegen von Fadime Tuncer im Gemeinderat überwog dagegen die Freude über den Sieg von Christoph Oeldorf, der von CDU, Freien Wählern und Bürgergemeinschaft unterstützt worden war. Die CDU-Ortsverbandsvorsitzende Christiane Haase: „Ich bin froh, dass es bereits im ersten Wahlgang für Christoph geklappt hat. Wir haben aber auch in den vergangenen Wochen gut gekämpft.“ Ihre Parteifreundin Andrea Diehl: „Christoph Oeldorf ist eine gute Wahl für Schriesheim.“ Stadträtin Lieselore Breitenreicher (BgS): „Ich bin glücklich, dass wir jetzt einen kompetenten Bürgermeister haben.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SPD-Stadtrat „zufrieden“

Rainer Dellbrügge von der SPD, die sich im Wahlkampf auf keinen Kandidaten festgelegt hatte: „Ich persönlich bin zufrieden, Oeldorf ist ein Fachmann. Ich gehe davon aus, dass er es mit seiner Berufserfahrung gut machen wird.“ Bernd Hegmann (Freie Wähler): „Es ist gut, dass sich unser Verwaltungsfachmann durchgesetzt hat.“ Wolfgang Renkenberger (FDP): „Ich bin einfach nur froh über den Sieg Oeldorfs, viel mehr gibt’s dazu gar nicht zusagen.“

Trost für Fadime Tuncer kam von Parteifreund Robert Hasenkopf: „Sie hatte es mit ihrer Biografie sicher nicht leicht. Ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht. Fadime hat einen sehr guten Wahlkampf gemacht und viele Ideen eingebracht.“