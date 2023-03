Treppen heruntergefahren - Polizei stoppt Autofahrerin unter Drogen in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim. Betrunken, unter Drogeneinfluss und im psychischen Ausnahmezustand ist eine Frau am Freitagabend mit dem Auto in Bad Dürkheim unterwegs gewesen. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte die in Schlangenlinien fahrende 32-Jährige gemeldet, berichtet die Polizei. Laut Zeugenangaben sei sie eine Fußgängertreppe am Kreisel in der Bruchstraße herunter gefahren und dann weiter auf die B37. An der Tankstelle in der Weinstraße Nord unterbrach sie ihre Fahrt, wo sie von einer Streife der Polizei kontrolliert werden konnte. Die augenscheinlich stark alkoholisierte 32-Jährige schrie und beleidigte die Beamten, die sie unter Zwang aus dem Fahrzeug ziehen mussten. Sie gab an, neben Alkohol auch Amphetamin zu sich genommen zu haben. Die Ludwigshafenerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfallflucht und Beleidigung. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes brachten die Beamten die 32-Jährige in eine psychiatrische Anstalt.

