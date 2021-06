Tiefstand noch entfernt

Ganz so entspannt wie vor einem Jahr im Juni ist die Corona-Lage im Rhein-Neckar-Kreis zwar nicht, doch die aktuellen Zahlen lassen weiterhin auf einen Sommer in gewisser Normalität hoffen: 20 Neuinfektionen meldete das Landratsamt am Mittwoch, die Zahl der Noch-Infizierten blieb mit 205 ähnlich stabil wie die Sieben-Tage-Inzidenz von 20,4. Weitere Todesfälle wurden ebenfalls keine gemeldet. Gelegenheit für einen kleinen Rückblick:

AdUnit urban-intext1

Im gesamten Juni 2020 wurden kreisweit 18 Neuinfektionen bekannt. Die Inzidenz lag am ersten Tag des Monats bei 1,5, am letzten bei 0,9. Mitte Juni 2020 erreichte sie mehrere Tage einen Tiefstand von 0,2. In jedem Dorf ein Testcenter gab es seinerzeit freilich ebenso wenig wie die Pflicht zum Test etwa für Schüler oder vorm Restaurantbesuch. Ob solch niedrige Werte in diesem Jahr also überhaupt zu erreichen sein werden?

Im Folgenden die Situation in den Kommunen, vorn die Gesamtzahl aller bisherigen Covid-19-Fälle, in Klammern die der Neuinfektionen und Noch-Infizierten:

Edingen-Neckarhausen: 566 (0/2)

AdUnit urban-intext2

Heddesheim: 507 (0/6)

Hirschberg: 339 (0/4)

AdUnit urban-intext3

Ilvesheim: 367 (1/1)

AdUnit urban-intext4

Ladenburg: 424 (0/1)

Schriesheim: 373 (1/1)

Weinheim: 1698 (4/21)