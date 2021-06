Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar. Aufgrund einer technischen Störung im Telefonnetz ist die Integrierte Leitstelle in Mannheim sowie in Heidelberg/Rhein-Neckar seit Donnerstagnachmittag nur über die Notrufnummer 110 erreichbar. Entsprechende Warnungen gaben die Feuerwehren über die Warn-App Katwarn heraus. An der Behebung der Störung werde gearbeitet.

