Taxifahren wird um rund 22 Prozent teurer

Künftig kostet eine Fahrt mit dem Taxi für Menschen im Rhein-Neckar-Kreis deutlich mehr. Die Preise erhöhen sich um etwa 22 Prozent, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts, das die Taxigebühren festlegt. Der Grundpreis steigt von bisher 3,10 Euro auf 3,80 Euro an – die Kosten pro Kilometer in einem Pkw bis vier Fahrgäste bei einer Hin- und Rückfahrt steigen auf 1,20 Euro. Zuvor lag der Kilometerpreis hier bei einem Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neue Preise nach Tarifen Grundpreis: 3,80 Euro Tarifstufe I (Bis vier Personen, Anfahrt): 1,20 Euro pro Kilometer Tarifstufe II (Zielfahrt): 2,40 Euro pro Kilometer Tarifstufe III (Ab fünf Personen, Anfahrt): 1,60 Euro pro Kilometer Tarifstufe IV (Zielfahrt): 3,20 Euro pro Kilometer Zeitpreis: 37,00 Euro je Stunde Gepäckzuschlag: 2,20 Euro je Stück. jpp

Hintergrund für die Anpassung der Tarife sind die gestiegenen Betriebs- und Personalkosten für Taxiunternehmen. Unberücksichtigt bleibe derzeit allerdings die Preisexplosion für Benzin und Diesel an den Tankstellen seit Anfang dieses Jahres, heißt es in der Mitteilung. Diese Kosten für die Unternehmen werden in einem bundeseinheitlichen Entlastungspaket abgefedert.

Bisher ebenfalls außen vor bleibe der bereits beschlossene Gesetzesentwurf der Bundesregierung, der ab dem 1. Oktober diesen Jahres eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro brutto pro Arbeitsstunde vorsieht. „Das zuständige Amt für Nahverkehr bleibt daher im engen Dialog mit den Unternehmern und Interessensverbänden, um künftig notwendige Änderungen der Taxitarife möglichst zeitnah umzusetzen“, heißt es vom Landratsamt, um den gestiegenen Mindestlohn ab Oktober zu berücksichtigen.

Die Umsetzung der jetzigen Tariferhöhung erforderte allerdings etwas mehr Zeit. Dies ist auf den vorhergegangenen Abstimmungsprozess zurückzuführen, so das Landratsamt: „Bei der Anpassung der Taxitarifverordnung im Rhein-Neckar-Kreis ging ein umfassender Abstimmungsprozess voraus, bei dem unter anderem sämtliche im Rhein-Neckar-Kreis ansässigen Taxiunternehmen, alle 54 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie auch die Industrie- und Handelskammer und weitere Interessensverbände beteiligt und angehört wurden.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sieben Jahre lang stabil

Miteinbezogen wurden die Preisentwicklung der vergangenen Jahre im öffentlichen Personennahverkehr sowie die bisherigen Steigerungen des gesetzlichen Mindestlohns seit der Einführung im Jahr 2015. Zu diesem Zeitpunkt wurden damals zuletzt die Kosten für Taxifahrten im Kreis erhöht. Damit ist die jetzige Erhöhung die erste seit fast sieben Jahren.

Die wesentlichen Änderungen der verschiedenen Tarifstufen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Der Grundpreis erhöht sich von 3,10 Euro auf 3,80 Euro. Für die Anfahrt eines Pkws bis zu vier Fahrgästen in der Tarifstufe eins steigen die Kosten pro Kilometer von einem Euro auf 1,20 Euro. In der Tarifstufe zwei (ebenfalls Pkw bis vier Personen), der Zielfahrt des Taxis, kommen pro Kilometer Kosten von 2,40 statt wie zuvor zwei Euro auf.

Bei einem Großraumtaxi (Pkw ab fünf Personen), somit die Tarifstufe drei, steigen die Kosten in der Anfahrt pro Kilometer um 30 Cent auf 1,60 Euro. Bei der Zielfahrt im Großraumtaxi (Tarifstufe vier) kommen pro Kilometer Kosten von 3,20 Euro zusammen. Bisher mussten hier 2,60 Euro pro Kilometer bezahlt werden.

Neben den Kilometerkosten erhöhren sich auch der Zeitpreis und die Kosten für Gepäck. Das Wartegeld pro Stunde betrug bisher 31,20 Euro. Ab dem 1. Juli hat das Landratsamt beschlossen, dass hier 37 Euro pro Stunde fällig werden. Die Mitnahme von Reisegepäck, Kinderwagen, Rollstühlen oder Tieren bleibt kostenfrei. Dies ist jedoch nicht immer die Regel. „Bei größerem und sperrigen Gepäck bis zu vier Gepäckstücken fällt eine Stück-Pauschale von je 2,20 Euro statt 1,80 Euro an“, heißt es vom Landratsamt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die neuen Tarife wurden vom Landratsamt festgesetzt. Dieses ist damit seiner staatlichen Pflicht nachgekommen. Damit die Taxiunternehmen die staatlich festgelegten Preise einhalten, werden die Taxameter in den Autos neu geeicht. Das Eichamt überprüft die korrekte Funktionsweise der installierten Geräte, damit die Fahrgäste den ermittelten Fahrpreisen trauen können. „Der Taxitarif ist für alle im Rhein-Neckar-Kreis ansässigen Taxiunternehmen und für jedes einzelne Taxi innerhalb des Gemeindebezirks der jeweiligen Standortgemeinde des Taxibetriebs als Pflichtfahrbereich verbindlich“, teilt der Kreis mit.