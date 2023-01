Tannenbäume auf die Straße

Lokale Vereine oder Kirchengruppen sammeln im Januar in den Gemeinden der Region wieder die Tannenbäume des vergangenen Weihnachtsfestes ein. Die Daten sind nachfolgend zusammengefasst.

Ilvesheim: Am Samstag, 14. Januar, sammeln Helfer des MGV Aurelia Ilvesheim die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Diese sollen um 8 Uhr gut sichtbar auf den Gehwegen liegen. Außerdem sollten die Bäume mit Plaketten versehen sein, die für 2,50 Euro im Vorverkauf bei folgenden Stellen erhältlich sind: Schlossapotheke (Schlossstraße 16), Nordapotheke (Haydnstraße 12) und Getränkehandlung Vögele (Beim Schlossgarten 17).

Ehrenamtliche sammeln wieder die alten Tannen ein. © Peter Jaschke

Ladenburg: Hier sammeln Jugendliche aus den Kirchengemeinden die Bäume ein, ebenfalls am Samstag, 14. Januar. Ab Dienstag, 10. Januar, können Interessierte ihre Weihnachtsbäume an zahlreichen Ablagestellen abliefern, allerdings nur bis 8 Uhr am 14. Januar. Die Sammelstellen sind auf der Webseite der evangelischen Kirchengemeinde www.ekila.de mithilfe eines QR-Codes zu finden. Die Kirchengemeinde freue sich über Spenden für die Jugendarbeit, heißt es in der Ankündigung.

Edingen-Neckarhausen: Ebenfalls am Samstag, 14. Januar, sammeln die Ministranten in Edingen, Neckarhausen und Neu-Edingen die ausgedienten Bäume ein. Die Aktion startet um 8.30 Uhr und an den Bäumen muss sich ein Namensschild befinden. Auch hier bittet die Gemeinde um Spenden für die Jugendarbeit.

Schriesheim: Am Samstag, 7. Januar sammelt die Jugendfeuerwehr Schriesheim die alten Weihnachtsbäume gegen eine Spende ein. Ab 9 Uhr werden die Jugendlichen unterwegs sein, die alten Bäume abholen und der Verwertung zuführen. Wer möchte, soll den Baum um 9 Uhr gut sichtbar an die Straße stellen, idealerweise mit einem Namens- und Adresszettel.

Heddesheim: Hier müssen Interessierte für die Aktion am Samstag, 7. Januar, einen Anmeldezettel ausfüllen, den das Pfarramt bereitstellt und auch dort oder bei der Bäckerei Zorn in einen Sammelbehälter werfen, inklusive Adresse und einer Spende von mindestens 3 Euro. Der Baum müsse dann bis 9 Uhr gut sichtbar auf den Gehweg. red