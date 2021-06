Täter nach Überfall auf Postfiliale weiter auf der Flucht - Komplize vermutet

Schriesheim. Die Polizei sucht weiter nach einem Mann, der am Montag eine Postfiliale in Schriesheim überfallen hat. "Auf seiner Flucht stieg der Täter in einen hellen Kastenwagen, ähnlich eines Sprinters ein, in dem nach den derzeitigen Erkenntnissen ein Komplize wartete", teilten die Beamten am Dienstag mit. Der Mittäter habe wohl das Fluchtfahrzeug gesteuert. Wohin das Duo verschwand, ist unklar.

Der Mann hatte nach früheren Angaben eine Angestellte der Postfiliale in der Talstraße gefesselt und geknebelt sowie Bargeld erbeutet. Die Frau befreite sich und alarmierte die Polizei.

Aufgrund von Zeugenbefragungen, insbesondere der Aussage des Opfers, wurde der Täter von der Polizei wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt. Bei bei einer Größe zwischen 1,70 und 1,75 Metern soll er eine kräftige und athletische Figur haben. Er war dunkel bekleidet mit einer schwarzen Softshelljacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, darunter trug der Täter eine weiße Mütze. Darüber hinaus trug er eine orangefarbene Warnweste, schwarz/weiße Skihandschuhe, weiße Turnschuhe und eine FFP-2-Maske. Er sprach Deutsch mit osteuropäischem Dialekt.

Die Polizei sucht auch nach Zeugen, denen der helle Kastenwagen aufgefallen sein könnte. Die Ermittler gehen davon aus, dass insbesondere zur Tatzeit gegen 8 Uhr viele Pendler am Tatort in der Talstraße unterwegs waren.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0621/174-4444, 06203/61301 oder 06201/1003-0 entgegen. (mit dpa)