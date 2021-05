Suzuki-Fahrer überschlägt und verletzt sich schwer

Heidelberg. Noch ist nach Auskunft der Polizei nicht geklärt, warum ein Motorradfahrer auf der L600 Richtung Leimen fahrend die Kontrolle über seine Suzuki verloren hat. Gegen 21.15 Uhr war der 29-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand von Bruchhausen kommend in Richtung Leimen unterwegs. Im Kreuzungsbereich der L600/L598 kam der Mann mit seiner Maschine ins Schlingern und überschlug sich in der weiteren Folge des Unfalls.

Durch den Überschlag erlitt der 29-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde nach notärztlicher Erstbehandlung in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Durch temporäre Straßensperrungen während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlung, weswegen das Motorrad sichergestellt wurde. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.